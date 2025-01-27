В Перми торговые центры и учреждения образования получили сообщения о минировании

В первой половине дня 27 января сразу несколько торговых центров и образовательных учреждений Перми получили анонимные сообщения о минировании. В соцсетях города появилась информация о проведении эвакуации посетителей и учащихся. В их число попали ТЦ «Гудвин» и «Колизей Атриум», школа № 146.