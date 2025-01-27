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В Перми торговые центры и учреждения образования получили сообщения о минировании

Массовая рассылка анонимных сообщений прошла утром 27 января.

Источник: Комсомольская правда

В первой половине дня 27 января сразу несколько торговых центров и образовательных учреждений Перми получили анонимные сообщения о минировании. В соцсетях города появилась информация о проведении эвакуации посетителей и учащихся. В их число попали ТЦ «Гудвин» и «Колизей Атриум», школа № 146.

Министерство территориальной безопасности Пермского края подтвердило информацию о массовой рассылке анонимных сообщений.

«Руководителями объектов торговли и социально-значимых организаций города предприняты все необходимые меры по обеспечению безопасности, проведены эвакуационные мероприятия, угроз для жизни и здоровья населения нет. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку», — отметили в краевом ведомстве.

Краевой Минтербез напоминает об уголовной ответственности законодательством РФ за распространение ложной информации о террористических угрозах.

Единый телефон вызова служб экстренного реагирования: «112» — с мобильного телефона (вызов бесплатный).