Житель Бурятии попал в больницу после разрушения кирпичной печи в доме

— В доме произошел взрыв! — неожиданный звонок поступил 27 января 2025 на номер оперативных служб.
На место происшествия сразу же отправился дежурный караул восьмого Прибайкальского отряда ГПС РБ, должны были выяснить, что же все-таки случилось. Приехав в жилой дом, что в селе Горячинск, установили, что пожара нет, а громкий хлопок произошел из-за разрушения кирпичной печи.
— Травмы получил 39-летний мужчина — его нашел бдительный очевидец, который незамедлительно вызвал службы экстренного реагирования и оказал пострадавшему первую помощь, — рассказали КП-Иркутск в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
Сейчас сибиряка отвезли в центральную районную больницу в селе Турунтаево. По предварительным данным, произошло все из-за нарушения правил безопасности при эксплуатации печи, однако точную причину только предстоит установить.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что хозяйка дома погибла на пожаре под Ангарском из-за перекала печной трубы.