Житель Бурятии попал в больницу после разрушения кирпичной печи в доме

На место происшествия сразу же отправился дежурный караул восьмого Прибайкальского отряда ГПС РБ, должны были выяснить, что же все-таки случилось. Приехав в жилой дом, что в селе Горячинск, установили, что пожара нет, а громкий хлопок произошел из-за разрушения кирпичной печи.