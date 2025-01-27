20-летнему жителю Новосибирска грозит до 10 лет за наркотики

Полицейские задержали на станции Инская в Новосибирске 20-летнего местного жителя по подозрению в незаконном хранении наркотиков в крупном размере. Об этом в понедельник, 27 января сообщает пресс-служба управления МВД на транспорте по СФО.
По данным ведомства, в ходе личного досмотра у задержанного изъяли полиэтиленовый пакет, в котором находилось белое рассыпчатое вещество. Проведённая экспертиза показала, что изъятое является наркотическим средством MDMB.
Задержанный признался правоохранителям, что запрещённое вещество приобрёл дистанционным способом через тайник-закладку. Как было установлено, ранее он уже был судим за аналогичное преступление и отбывает наказание в виде условного лишения свободы.
В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело, ему грозит до 10 лет реального лишения свободы и штраф до 500 тыс. рублей.
«По решению суда подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — уточнили в пресс-службе ведомства.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что жительница Таджикистана осуждена за контрабанду наркотических растений в НСО.