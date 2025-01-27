Умер бывший зампред ЦБ Александр Турбанов

Кроме того, Турбанов работал заведующим кафедрой «Регулирование финансово-кредитной деятельности» в РАНХиГС, входил в состав центрального совета Ассоциации юристов России и возглавлял комиссию по законодательству о финансовых рынках в той же организации. Был членом консультативного совета по вопросам денежно-кредитной политики, банковского регулирования и банковского надзора при председателе Банка России, а также комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по банкам и банковской деятельности.