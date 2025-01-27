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Суд отправил под домашний арест двух замминистра ЖКХ Воронежской области

Центральный районный суд в понедельник, 27 января, отправил под домашний арест двух заместителей министра ЖКХ и энергетики Воронежской области Наталию Толчееву и Елену Евсюкову. Обе они были задержаны на прошлой неделе. Об этом сообщает издание «Коммерсант-Черноземье».Мера пресечения для обеих фигуранток дела будет действовать до 22 марта.

Источник: РИА "Новости"

Чиновниц задержали вскоре после обысков в профильном министерстве.

Силовики, напомним, нагрянули в административные помещения 22 января. Высокопоставленных чиновниц подозревают в мошенничестве с государственными контрактами в области переработки твердых отходов. В правительстве от официальных комментариев по этому делу пока отказываются.

Предположительно, 48-летняя Елена Евсюкова и 40-летняя Наталия Толчеева в 2022 году могли скорректировать результаты исследования по объемам мусора, на основе которых устанавливались нормативы и размеры оплаты за их утилизацию. Чтобы людям якобы не пришлось больше платить. На исследование, которым занималось крымское ООО «Альфа», потратили 9,3 млн рублей. В прошлом году в ходе рассмотрения иска от регионального оператора «Вега», суд признал эти нормативы недействующими. Следствие полагает, что это указывает на хищение бюджетных средств. Чиновницам грозит по 10 лет лишения свободы.