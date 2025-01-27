Суд отправил под домашний арест двух замминистра ЖКХ Воронежской области

Предположительно, 48-летняя Елена Евсюкова и 40-летняя Наталия Толчеева в 2022 году могли скорректировать результаты исследования по объемам мусора, на основе которых устанавливались нормативы и размеры оплаты за их утилизацию. Чтобы людям якобы не пришлось больше платить. На исследование, которым занималось крымское ООО «Альфа», потратили 9,3 млн рублей. В прошлом году в ходе рассмотрения иска от регионального оператора «Вега», суд признал эти нормативы недействующими. Следствие полагает, что это указывает на хищение бюджетных средств. Чиновницам грозит по 10 лет лишения свободы.