Рядом с новосибирским заказником «Кирзинский» обнаружен очаг бешенства

В Новосибирской области случаи бешенства среди животных фиксируются регулярно, в основном в сельской местности. Смертельное заболевание чаще всего разносят бродячие собаки и лисы, иногда оно передается домашним питомцам. Передача вируса человеку возможна при укусе заразного животного. Эффективных методов лечения болезни нет, она всегда заканчивается летальным исходом после появления первых симптомов. Предотвратить развитие заболевания может только вакцинация.