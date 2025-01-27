Рядом с новосибирским заказником «Кирзинский» обнаружен очаг бешенства

В Новосибирской области выявлен очередной очаг бешенства. На этот раз смертельно опасный вирус обнаружили у животного в деревне Устьянцево, которая граничит с территорией Кирзинского заказника в Барабинском районе.
Правительство области установило карантин в деревне с 25 января до 25 марта. Меры приняты на основании представления регионального управления ветеринарии.
На протяжении трех месяцев, пока будут действовать ограничения, в деревне Устьянцево запрещается проведение ярмарок, выставок и других мероприятий, связанных с перемещением и скоплением животных, а также их отлов для перемещения в зоопарки.
В подсобном хозяйстве, где выявлен эпизоотический очаг, запрещено лечение больных животных. Туда не будут допускаться посторонние, за исключением сотрудников ветеринарной службы.
В Новосибирской области случаи бешенства среди животных фиксируются регулярно, в основном в сельской местности. Смертельное заболевание чаще всего разносят бродячие собаки и лисы, иногда оно передается домашним питомцам. Передача вируса человеку возможна при укусе заразного животного. Эффективных методов лечения болезни нет, она всегда заканчивается летальным исходом после появления первых симптомов. Предотвратить развитие заболевания может только вакцинация.
Иван ЛУДНОВ.