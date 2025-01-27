На трассе в Башкирии в лобовой аварии погибла уфимская журналистка

На трассе Уфа — Инзер — Белорецк произошла смертельная авария, в которой погибла журналистка Светлана Сибикина. Женщина умерла от тяжелых травм по пути в больницу. Ей было 36 лет.
Напомним, ДТП случилось в минувшие выходные, 25 января. На 172 км трассы столкнулись «Лада Приора» и «Фольксваген Поло». В результате аварии погибли три человека.
По факту ДТП республиканская прокуратура начала проверку. Ведомство намерено установить причины и обстоятельства, приведшие к трагедии.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.