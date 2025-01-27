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На трассе в Башкирии в лобовой аварии погибла уфимская журналистка

В ДТП в Белорецком районе погибла журналистка из Уфы Светлана Сибикина.

Источник: Комсомольская правда

На трассе Уфа — Инзер — Белорецк произошла смертельная авария, в которой погибла журналистка Светлана Сибикина. Женщина умерла от тяжелых травм по пути в больницу. Ей было 36 лет.

Напомним, ДТП случилось в минувшие выходные, 25 января. На 172 км трассы столкнулись «Лада Приора» и «Фольксваген Поло». В результате аварии погибли три человека.

По факту ДТП республиканская прокуратура начала проверку. Ведомство намерено установить причины и обстоятельства, приведшие к трагедии.

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