Под Гродно велосипедист погиб под колесами Lada, внезапно свернув налево

В Гродненском районе под колесами «Лады» погиб велосипедист, сообщил телеграм-канал «102.Неман» УВД Гродненского облисполкома.
Смертельная авария произошла в понедельник, 27 января, на трассе республиканского значения Р-41, направлением Слоним — Мосты — граница Литвы.
Примерно в 09.00 часов 33-летний водитель «Лады» сбил велосипедиста. Мужчина рассказал, что велосипедист ехал справа по краю проезжей части, но, когда авто приблизилось, внезапно свернул влево. Наезда избежать не удалось. 48-летний велосипедист погиб на месте от полученных травм.
Расследуется уголовное дело.
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