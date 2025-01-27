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Под Гродно велосипедист погиб под колесами Lada, внезапно свернув налево

Водитель сбил насмерть велосипедиста в Гродненском районе.

Источник: Комсомольская правда

В Гродненском районе под колесами «Лады» погиб велосипедист, сообщил телеграм-канал «102.Неман» УВД Гродненского облисполкома.

Смертельная авария произошла в понедельник, 27 января, на трассе республиканского значения Р-41, направлением Слоним — Мосты — граница Литвы.

Примерно в 09.00 часов 33-летний водитель «Лады» сбил велосипедиста. Мужчина рассказал, что велосипедист ехал справа по краю проезжей части, но, когда авто приблизилось, внезапно свернул влево. Наезда избежать не удалось. 48-летний велосипедист погиб на месте от полученных травм.

Расследуется уголовное дело.

Тем временем устроившая грибную плантацию в съемной минской квартире семейная пара может сесть в тюрьму на 15 лет.