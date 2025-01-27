Под Гродно велосипедист погиб под колесами Lada, внезапно свернув налево

Примерно в 09.00 часов 33-летний водитель «Лады» сбил велосипедиста. Мужчина рассказал, что велосипедист ехал справа по краю проезжей части, но, когда авто приблизилось, внезапно свернул влево. Наезда избежать не удалось. 48-летний велосипедист погиб на месте от полученных травм.