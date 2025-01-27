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Один человек погиб, еще двое пострадали после ДТП на трассе в Ростовской области

В Ростовской области лобовое ДТП унесло жизнь водителя «ВАЗа», есть пострадавшие.

Источник: Комсомольская правда

Один человек погиб, еще два пострадали после ДТП на трассе Ростов — Семикаракорск — Волгодонск. Об этом рассказали в региональном управлении Госавтоинспекции.

В ведомстве уточнили, что авария произошла рано утром 23 января. Предварительно, «ВАЗ 21099» выехал на встречную полосу и столкнулся с иномаркой Opel Zafira.

— В результате 66-летний водитель «ВАЗа» скончался на месте до прибытия скорой помощи. 69-летний водитель Opel Zafira и его 64-летний пассажир с травмами попали в больницу. Детали и причины происшествия должны выяснить сотрудники полиции, — сообщили в Госавтоинспекции.

Донских автолюбителей просят быть предельно осторожными на дорогах. Нужно строго соблюдать ПДД, постоянно следить за скоростью и дистанцией. Нельзя совершать резкие маневры и отвлекаться на гаджеты.