Жители Уфы жалуются на нашествие бродячих агрессивных собак

В уфимской Максимовке местные жители жалуются на стаю собак. По их словам, бродячие животные пугают детей и порой бросаются на школьников, идущих на занятия. Одной из жертв собак стал мальчик, которому требуется теперь лечение и курс вакцинации.
По информации администрации Калининского района Уфы, на данный момент отловлены уже три пса. Однако местные жители уверяют, что укусившая школьника собака все еще бегает по микрорайону.
Власти района отметили, что напавшее на ребенка животное не является бродячей и у нее есть хозяин.
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