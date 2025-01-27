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Суд в Ростове вынес приговор второму террористу, подорвавшему локомотивы в Мелитополе

Ростовская область, 27 января 2025. DON24.RU. Южный окружной военный суд признал жителя Украины Максима Тимофеева виновным в подрывах на железнодорожном депо Мелитополя и приговорил его к 20 годам лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, оставшейся части — в исправительной колонии строгого режима. Также ему назначен штраф в размере 600 тыс. рублей.

«В суде установлено, что в 2023 году мужчина вступил в террористическое сообщество, выразив готовность участвовать в подготовке и совершении террористических актов на территории Запорожской области», — сообщает прокуратура Ростовской области.

С апреля по июнь 2023 года Тимофеев вместе со своим знакомым (Максимом Воробьевым), произвел подрыв трех локомотивов на территории Мелитопольского локомотивного депо государственного предприятия «Мелитопольская железная дорога». Самодельные взрывные устройства и их компоненты они получали через тайниковые закладки. Приговор Воробьеву вынесли в октябре прошлого года.

«Его дальнейшие действия были пресечены сотрудниками правоохранительных органов», — говорится в источнике.

Действия Тимофеева суд инкриминировал по статьям: «Участие в террористическом сообществе», «Террористический акт» и «Незаконные приобретение, хранение, перевозка и ношение взрывчатых веществ и взрывных устройств».

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в Апелляционном военном суде.