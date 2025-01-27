Суд в Ростове вынес приговор второму террористу, подорвавшему локомотивы в Мелитополе

Ростовская область, 27 января 2025. DON24.RU. Южный окружной военный суд признал жителя Украины Максима Тимофеева виновным в подрывах на железнодорожном депо Мелитополя и приговорил его к 20 годам лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, оставшейся части — в исправительной колонии строгого режима. Также ему назначен штраф в размере 600 тыс. рублей.