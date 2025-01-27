Суд в Ростове вынес приговор второму террористу, подорвавшему локомотивы в Мелитополе

«В суде установлено, что в 2023 году мужчина вступил в террористическое сообщество, выразив готовность участвовать в подготовке и совершении террористических актов на территории Запорожской области», — сообщает прокуратура Ростовской области.
С апреля по июнь 2023 года Тимофеев вместе со своим знакомым (Максимом Воробьевым), произвел подрыв трех локомотивов на территории Мелитопольского локомотивного депо государственного предприятия «Мелитопольская железная дорога». Самодельные взрывные устройства и их компоненты они получали через тайниковые закладки. Приговор Воробьеву вынесли в октябре прошлого года.
«Его дальнейшие действия были пресечены сотрудниками правоохранительных органов», — говорится в источнике.
Действия Тимофеева суд инкриминировал по статьям: «Участие в террористическом сообществе», «Террористический акт» и «Незаконные приобретение, хранение, перевозка и ношение взрывчатых веществ и взрывных устройств».
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в Апелляционном военном суде.