Мошенники выманили у двух пенсионерок из Минска Br26 тыс

Минчанин сообщил в милицию о том, что его 90-летняя знакомая стала жертвой телефонных аферистов. На мобильный телефон пенсионерке позвонили неизвестные, которые сначала представились работниками «Энергосбыта», а после — представителями банка, адвокатами и правоохранителями. В разговоре аферисты узнали ее персональные данные, а после убедили женщину перевести все имеющиеся дома деньги на специальный счет, чтобы обезопасить их от выдуманных угроз.