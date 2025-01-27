Мошенники выманили у двух пенсионерок из Минска Br26 тыс

Минчанин сообщил в милицию о том, что его 90-летняя знакомая стала жертвой телефонных аферистов. На мобильный телефон пенсионерке позвонили неизвестные, которые сначала представились работниками «Энергосбыта», а после — представителями банка, адвокатами и правоохранителями. В разговоре аферисты узнали ее персональные данные, а после убедили женщину перевести все имеющиеся дома деньги на специальный счет, чтобы обезопасить их от выдуманных угроз.
Следуя инструкциям звонивших, пенсионерка передала свыше Br6 тыс. женщине, прибывшей к ней домой. Предварительно минчанка потребовала у посыльной расписку с обязательством перевести деньги на «безопасный счет».
Оперативники установили личность неизвестной. Ею оказалась 65-летняя жительница столицы, которая также стала жертвой мошеннической схемы. Лжепредставители энергетической организации и правоохранительных органов, уговорили ее оформить на себя несколько кредитов, а деньги перевести их на специальные счета. В итоге от женщины злоумышленники получили около Br20 тыс. кредитных средств, а также Br6 тыс., которые она забрала у 90-летней жительницы Минска.
По данному факту проводится проверка.
МВД напоминает, что правоохранители, представители госорганов и учреждений не связываются с гражданами в мессенджерах по служебным вопросам, не получают дистанционно персональную информацию и тем более не решают финансовые вопросы. При поступлении подобных звонков следует немедленно прекратить разговор и сообщить о произошедшем в милицию.