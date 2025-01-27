В Минздраве прокомментировали случай заражения ВИЧ роженицы в Кызылорде

В соцсетях ранее появилась информация, что в областном перинатальном центре Кызылорды женщине, поступившей в тяжелом состоянии после родов, перелили кровь от 12 доноров. Через месяц у нее подтвердился ВИЧ. В сообщении говорилось, что после этого якобы не стали проводить расследование.