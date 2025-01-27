В Ростове арестовали участников ОПГ, которая похищала военных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по региону.
По версии следствия, подозреваемые привлеки к своей преступной схеме двух девушек-подростков. Те должны были знакомиться в Интернете с участниками СВО. После военных похищали. Участники ОПГ представлялись полицейскими, требуя от военнослужащих более трёх млн рублей.
«Члены ОПГ также специализировались на вымогательстве денег у предпринимателей ЛНР, ДНР, Херсонской, Запорожской и Ростовской областей под различными предлогами», — сообщили в ведомстве.
В отношении организатора банды и еще 10 участников ОПГ возбудили уголовные дела по статьям о похищении человека и вымогательстве. Ранее мы писали, что в Ростове накрыли банду «черных» эвакуаторщиков.