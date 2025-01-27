В Ростове арестовали участников ОПГ, которая похищала военных

По версии следствия, подозреваемые привлеки к своей преступной схеме двух девушек-подростков. Те должны были знакомиться в Интернете с участниками СВО. После военных похищали. Участники ОПГ представлялись полицейскими, требуя от военнослужащих более трёх млн рублей.