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Суд в Волгограде аннулировал мошеннический кредит на 300 тысяч рублей

Прокуратура Краснооктябрьского района провела проверку по обращению 65-летней волгоградки.

Местная жительница стала жертвой дистанционного мошенничества. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу денежных средств с банковского счета).

Как сообщает региональная прокуратура, после смены телефонного номера волгоградка обнаружила, что с ее счета пропали 70 тыс. рублей сбережений. Кроме того, неизвестные оформили на ее имя кредит в размере более 300 тыс. рублей. По словам пенсионерки, банк одобрил заем с предыдущего номера несмотря на то, что женщина заранее оповестила сотрудников кредитно-финансовой организации о том, что меняет номер телефона.

Служба безопасности банка вовремя пресекла перевод кредитных денег на счет третьего лица.

По итогам проверки в суд был предъявлен иск с требованием признать кредитный договор недействительным. Краснооктябрьский районный суд удовлетворил предъявляемые требования. Банк также вернул пенсионерке похищенные сбережения на сумму 70 тыс. рублей.