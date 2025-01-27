Суд в Волгограде аннулировал мошеннический кредит на 300 тысяч рублей

Как сообщает региональная прокуратура, после смены телефонного номера волгоградка обнаружила, что с ее счета пропали 70 тыс. рублей сбережений. Кроме того, неизвестные оформили на ее имя кредит в размере более 300 тыс. рублей. По словам пенсионерки, банк одобрил заем с предыдущего номера несмотря на то, что женщина заранее оповестила сотрудников кредитно-финансовой организации о том, что меняет номер телефона.