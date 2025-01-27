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Петербуржец погиб из-за катания на снегоходе по льду озера

Житель Северной столицы провалился в полынью и погиб.

Источник: СУ СК России по Республике Карелия

Поездка в Карелию закончилась трагедией для двух жителей Петербурга. Они вместе с другими людьми вечером 25 января отправились кататься на снегоходах по льду озера Янисъярви. Но вдруг один из снегоходов провалился в полынью, и петербуржцы оказались в воде. Один из них смог выбраться, а второй, к сожалению, погиб. Его тело достали из воды спасатели. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Республике Карелия.

— По факту происшествия на озере возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося, — добавили в пресс-службе.

Также в ведомстве отметили, что сейчас в Карелии наблюдается нетипично теплая для зимы погода, температура в течение дня может держаться положительная. При таких условиях выход на лед опасен, тем более на транспортных средствах.

Добавим, что в Петербурге также стоит теплая погода. Поэтому предостережение актуально и для Северной столицы.

несчастный случай