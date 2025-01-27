Петербуржец погиб из-за катания на снегоходе по льду озера

Поездка в Карелию закончилась трагедией для двух жителей Петербурга. Они вместе с другими людьми вечером 25 января отправились кататься на снегоходах по льду озера Янисъярви. Но вдруг один из снегоходов провалился в полынью, и петербуржцы оказались в воде. Один из них смог выбраться, а второй, к сожалению, погиб. Его тело достали из воды спасатели. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Республике Карелия.