Петербуржец погиб из-за катания на снегоходе по льду озера

Поездка в Карелию закончилась трагедией для двух жителей Петербурга. Они вместе с другими людьми вечером 25 января отправились кататься на снегоходах по льду озера Янисъярви. Но вдруг один из снегоходов провалился в полынью, и петербуржцы оказались в воде. Один из них смог выбраться, а второй, к сожалению, погиб. Его тело достали из воды спасатели. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Республике Карелия.
— По факту происшествия на озере возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося, — добавили в пресс-службе.
Также в ведомстве отметили, что сейчас в Карелии наблюдается нетипично теплая для зимы погода, температура в течение дня может держаться положительная. При таких условиях выход на лед опасен, тем более на транспортных средствах.
Добавим, что в Петербурге также стоит теплая погода. Поэтому предостережение актуально и для Северной столицы.