Участников ОПГ арестовали в Ростове в рамках дела о похищении военнослужащих

В Ростовской области арестовали участников ОПГ, подозреваемых в похищении военнослужащих СВО и вымогательстве у предпринимателей. Об этом агентству ТАСС сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону.
— Фигуранты арестованы до 18 марта, — прокомментировали журналистам.
Предварительно, участники банды привлекли двух девушек, которые знакомились в интернете с военными. После этого бойцов похищали и, представляясь сотрудниками МВД, требовали от них по 3 млн рублей за якобы невозбуждение уголовных дел.
На предпринимателей также старались воздействовать психологически. В частности, оружием и физической силой людям угрожал липовый сотрудник частной военной компании, который на деле был ранее судимым мошенником из села Ростовской области. Кроме этого, в деле участвовали подставные «бойцы СОБР» из числа фитнес-тренеров ростовского спортклуба. Еще один человек представлялся помощником полномочного представителя президента России на территориях ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.
Ранее сообщалось, что всего задержали 11 человек. В отношении организатора и еще десяти его подельников возбуждены дела по статьям «Похищение человека» (ч. 2 ст. 126 УК РФ) и «Вымогательство» (ч. 3 ст. 163 УК РФ).