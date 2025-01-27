Участников ОПГ арестовали в Ростове в рамках дела о похищении военнослужащих

На предпринимателей также старались воздействовать психологически. В частности, оружием и физической силой людям угрожал липовый сотрудник частной военной компании, который на деле был ранее судимым мошенником из села Ростовской области. Кроме этого, в деле участвовали подставные «бойцы СОБР» из числа фитнес-тренеров ростовского спортклуба. Еще один человек представлялся помощником полномочного представителя президента России на территориях ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.