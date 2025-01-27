В Париже сгорела колокольня здания мэрии

Пожарные взяли огонь «под контроль» около семи часов утра, для тушения использовали семь пожарных шлангов и лестницы, уточнили в пожарной службе Парижа. В полиции Le Parisien сообщили о том, что пострадавших нет, а огонь тушили почти 150 пожарных с примерно 60 пожарными машинами.