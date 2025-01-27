В осажденном городе в ДР Конго массово сбежали заключенные из тюрьмы

Конголезское радио Okapi со ссылкой на источник сообщило, что из тюрьмы бежали не менее 4,4 тысячи человек — почти все содержавшиеся в ней заключенные. В результате пожара летальные травмы получили около десяти человек, в основном женщины, а также новорожденный, который был со своей матерью.