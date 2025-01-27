В Новгородской области проверят сообщения о массовом недомогании на линейке

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 27 янв — РИА Новости. Следователями организована процессуальная проверка информации о массовом недомогании на линейке учеников деревенской школы в Новгородской области, двое детей попали в больницу, сообщила пресс-служба СУСК России по региону.
Жители сообщили в соцсетях о том, что в понедельник в школе деревни Сырково несколько учеников почувствовали недомогание во время линейки.
«Следствием СКР организована процессуальная проверка сообщения о массовом недомогании учащихся одной из школ… Предварительно установлено, что двое детей находятся в детской областной больнице, восемь школьников осмотрены врачами и отпущены домой», — говорится в сообщении.
Как уточнила уполномоченный по правам ребенка в Новгородской области Татьяна Ефимова, во время торжественной линейке двое детей потеряли сознание. «В школе была оказана первая медицинская помощь, учителя связались с родителями… Жизни и здоровью детей ничего не угрожает», — сказала Ефимова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».