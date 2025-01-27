В Новгородской области проверят сообщения о массовом недомогании на линейке

Как уточнила уполномоченный по правам ребенка в Новгородской области Татьяна Ефимова, во время торжественной линейке двое детей потеряли сознание. «В школе была оказана первая медицинская помощь, учителя связались с родителями… Жизни и здоровью детей ничего не угрожает», — сказала Ефимова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».