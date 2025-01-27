Чиновники мэрии города Бельцы задержаны по делу о коррупции

КИШИНЕВ, 27 янв — Sputnik. Заместитель мэра Бельц и замглавы Управления образования, молодежи и спорта мэрии северной столицы Молдовы были задержаны правоохранительными органами по делу о коррупции, сообщили правоохранители.
Как уточнили в Национальном антикоррупционном центре (НАЦ), аресты последовали после проведения более чем 30 обысков на севере республики.
Задержанных подозревают в причастности к нескольким эпизодам торговли влиянием, пассивной и активной коррупции.
По информации НАЦ, чиновники якобы систематически получали незаконные финансовые средства от руководителей и сотрудников некоторых подразделений мэрии Бельц, а также от директоров некоторых учреждений, подчиненных муниципалитету, в обмен на предоставление противозаконных услуг.
В ходе следствия также было установлено, что один из подозреваемых получил взятку в размере 200 тысяч евро за оказание услуг экономическому агенту.
Так, после обысков, проведенных в офисах и домах чиновников мэрии Бельц, а также в домах нескольких директоров учебных заведений, были обнаружены улики, важные для уголовного дела, а также денежные средства в разных валютах в эквиваленте около 400 тысяч леев.
Задержанные будут помещены в следственный изолятор НАЦ. Следственные действия проводятся под процессуальным руководством столичной прокуратуры.