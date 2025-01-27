Чиновники мэрии города Бельцы задержаны по делу о коррупции

Так, после обысков, проведенных в офисах и домах чиновников мэрии Бельц, а также в домах нескольких директоров учебных заведений, были обнаружены улики, важные для уголовного дела, а также денежные средства в разных валютах в эквиваленте около 400 тысяч леев.