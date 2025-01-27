В Ульяновске пресекли незаконное производство напитков

«Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Ульяновской области на основании оперативно-разыскных материалов регионального УФСБ возбуждено уголовное дело по факту организации и участия в преступном сообществе (ст. 210 УК РФ) и незаконного производства и сбыта немаркированных продовольственных товаров (ч. 4 ст. 171.1 УК РФ)», — отмечается в сообщении.
В результате совместных мероприятий региональных подразделений СК России и ФСБ России нелегальное производство пресечено. В ходе следственных действий изъято свыше 140 тыс. бутылок с кустарной жидкостью, на которые были нанесены этикетки известных зарубежных производителей.
Предварительно установлено, что преступное сообщество действовало на территории Ульяновской области в период с 2023 года по январь 2025-го. В настоящее время по уголовному делу задержаны шесть активных участников преступной группы. По ходатайству следователя суд принял решение заключить пятерых обвиняемых под стражу. Еще одна участница незаконного сообщества помещена под домашний арест. На данный момент устанавливаются все обстоятельства преступлений.