В Ульяновске пресекли незаконное производство напитков

Предварительно установлено, что преступное сообщество действовало на территории Ульяновской области в период с 2023 года по январь 2025-го. В настоящее время по уголовному делу задержаны шесть активных участников преступной группы. По ходатайству следователя суд принял решение заключить пятерых обвиняемых под стражу. Еще одна участница незаконного сообщества помещена под домашний арест. На данный момент устанавливаются все обстоятельства преступлений.