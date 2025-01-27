Пока был армии, девушка ушла к другу: житель Башкирии избил и похитил товарища

В Гафурийском районе Башкирии молодой человек предстанет перед судом за разбойное нападение, похищение человека и угоне авто. Об этом рассказали пресс-службы прокуратуры и Следственного комитета республики.
21-летний обвиняемый узнал, его девушка начала встречаться с его другом, пока он был армии. Парень решил выяснить с товарищем отношения. На встрече молодой человек стал предъявлять претензии, требовать деньги или же имевшийся у приятеля ВАЗ 21140. Тот отказался, и обвиняемый принялся избивать друга, а затем посадил его в авто и повез в безлюдное место, где угрожал расправой. Опасаясь за свою жизнь, потерпевший отдал свою машину, а спустя время обратился в полицию.
Обвиняемого задержали, он признал вину, его заключили под стражу. На молодого человека завели уголовное дело по статьям «Разбой», «Похищение человека» и «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения». Материалы дела направлены в Гафурийский межрайонный суд для рассмотрения по существу.
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