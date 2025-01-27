Пока был армии, девушка ушла к другу: житель Башкирии избил и похитил товарища

21-летний обвиняемый узнал, его девушка начала встречаться с его другом, пока он был армии. Парень решил выяснить с товарищем отношения. На встрече молодой человек стал предъявлять претензии, требовать деньги или же имевшийся у приятеля ВАЗ 21140. Тот отказался, и обвиняемый принялся избивать друга, а затем посадил его в авто и повез в безлюдное место, где угрожал расправой. Опасаясь за свою жизнь, потерпевший отдал свою машину, а спустя время обратился в полицию.