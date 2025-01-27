В Уфе девушка на ходу выпала из автомобиля.

Из автомобиля на ходу выпала девушка. Инцидент произошел в Уфе и попал в объектив камеры видеонаблюдения. На записи видно, как по проезжей части едет машина. В какой-то момент из нее падает девушка. Водитель сразу остановился, вышел из салона, поднял свою пассажирку и затащил обратно в авто. Как сообщается в соцсетях, девушку доставили в больницу.