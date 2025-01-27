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В Уфе девушка на ходу выпала из автомобиля

В Уфе девушка на ходу выпала из автомобиля.

Источник: Видеодозор

Из автомобиля на ходу выпала девушка. Инцидент произошел в Уфе и попал в объектив камеры видеонаблюдения. На записи видно, как по проезжей части едет машина. В какой-то момент из нее падает девушка. Водитель сразу остановился, вышел из салона, поднял свою пассажирку и затащил обратно в авто. Как сообщается в соцсетях, девушку доставили в больницу.

Как выяснил «Башинформ», данный инцидент произошел около двух недель назад. В правоохранительные органы заявлений о данном дорожном происшествии не поступало.