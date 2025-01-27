В Ростовской области почти 100 многоквартирных домов остались без тепла

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 января. /ТАСС/. Дефект на теплотрассе стал причиной ограничения теплоснабжения для 98 многоквартирных домов в Красном Сулине Ростовской области. Об этом сообщил и.о. министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Сергей Орлов.