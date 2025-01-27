Повредит ли пляжам Анапы вездеходная техника, объяснили в оперштабе

Работающая на пострадавшем от мазута побережье Анапы техника не может навредить пляжу, вдавить нефтепродукты в песок. Об этом сообщил в Telegram-канале (18+) оперштаба Краснодарского края директор компании «Курорты Анапы» Николай Заливин, передает ИА KrasnodarMedia.
По его словам, у всех вездеходных машин слабое давление в шинах, поэтому они безопасны. Тем более, что рыхлить и просеивать песок будут еще неоднократно.
«Ежедневно на месте выбросов нефтепродуктов задействованы десятки машин. С их помощью вывозят мешки с мазутом, доставляют инвентарь, средства индивидуальной защиты и питание, очищают прибрежную полосу, создают защитный ров, укладывают полипропиленовые сети, а также исследуют территорию», — рассказал Заливин.
Ранее сообщалось, что на Кубани продолжается ликвидация последствий разлива нефтепродуктов после крушения танкеров «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212». С начала работ собрали более 173 тысяч тонн замазученного песка и грунта. Горячий мазут полностью слили с танкера «Волгонефть-239».