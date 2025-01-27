В одном из лицеев Волгодонска произошло задымление, вероятно, это случилось из-за возгорания. Известно, что учеников экстренно эвакуировали. Об этом днем 27 января сообщают в социальных сетях.
По словам очевидцев, сильного пламени в здании никто не видел. Причины горения также пока под вопросом.
В региональном управлении МЧС сообщили, что вызов на пожар к дежурному не поступал. Вероятно, возгорание в лицее могли ликвидировать своими силами или для этого вызывали местных спасателей.
Напомним, похожая ситуация произошла 20 января в одной из школ Батайска. В этом случае небольшое возгорание произошло из-за замыкания светодиодной лампы на потолке.