Под Волгоградом у реки нашли машину пропавшего рыбака

В Волгоградской области ищут пропавшего 61-летнего мужчину. Заявление об исчезновении рыбака из Алексеевского района поступило 26 января. Его автомобиль нашли на пристани «Подбанная» на реке Бузулук в 150 метрах от берега. В 20 метрах во льду обнаружена полынья, рядом с которой лежали рыболовные снасти, лыжи и резиновые сапоги. Как сообщила сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, в настоящее время ведутся водолазные работы.