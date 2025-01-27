В Алуште за получение взятки задержали чиновника

Установлено, что в июне 2022 года 52-летняя местная жительница, являясь председателем конкурсной (аукционной) комиссии по проведению конкурсов (аукционов) на право заключения договоров аренды, купли-продажи имущества, находящегося в собственности муниципального образования городской округ Алушта, получила взятку в сумме 200 000 рублей от 50-летнего представителя организации за оказание ему помощи в выигрыше на торгах. Злоумышленник задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения, — озвучили детали дела в пресс-службе МВД России по РК.