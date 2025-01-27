Суд продлил арест обвиняемым в обрушении подъездов в Нижнем Тагиле

Мастера службы внутридомового газового оборудования и двое слесарей по эксплуатации и ремонту газового оборудования входили в состав бригады, которая 24 июня 2024 года осуществляла комплекс работ по техобслуживанию газопровода и газового оборудования в многоквартирном доме по улице Сибирская, в котором 1 августа обрушились два подъезда из-за взрыва газовоздушной смеси. В результате 11 человек погибли, из них шестеро — дети.