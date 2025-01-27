В Волгограде школу № 29 эвакуировали из-за ложной тревоги

— В полицию поступила информация, которую правоохранители должны были отработать. Быстренько, за пять минут всех вывели на улицу. Сейчас работаем в обычном режиме. Директор в настоящее время на обходе, а правоохранители и медики потихоньку начали разъезжаться, — рассказала журналистам одна из сотрудниц.