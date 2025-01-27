В Омске осудили дворника, который зарезал прохожего из-за конфликта

«Несмотря на то, что на одежде осужденного обнаружена кровь умершего, а в месте ограниченного доступа, указанном виновным, изъято орудие преступления, вину он не признал, настаивая на случайном характере возникновения крови погибшего на его рабочих штанах», — сообщает прокуратура.