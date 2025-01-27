В Омске осудили дворника, который зарезал прохожего из-за конфликта

Преступление произошло ранним утром 25 сентября 2022 года: 45-летний омич, работающий дворником торгового комплекса «Мир», вступил в словесную перепалку с проходящим мимо мужчиной. Во время конфликта он ударил незнакомца ножом в живот. От ранения прохожий скончался.
«Несмотря на то, что на одежде осужденного обнаружена кровь умершего, а в месте ограниченного доступа, указанном виновным, изъято орудие преступления, вину он не признал, настаивая на случайном характере возникновения крови погибшего на его рабочих штанах», — сообщает прокуратура.
Уголовное дело расследовалось по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Ленинский районный суд Омска признал мужчину виновным.
«Суд назначил виновному наказание в виде 9 лет 10 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима», — сообщает ведомство.
Уголовное дело рассматривалось с участием присяжных, которые ранее вынесли дворнику обвинительный вердикт.