В Башкирии смягчили штраф уфимцу за несогласованный пикет

В своей жалобе уфимец просил отменить штраф. Он указывал, что не скрывал лицо во время проведения пикета, а балаклаву надел от холода. Также суд учел, что подсудимый является неработающим и впервые привлекался к административной ответственности. Также на смягчение повлиял тот факт, что мужчина проживает с матерью пенсионеркой, у которой на иждивении имеется младший сын.