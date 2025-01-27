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В Башкирии смягчили штраф уфимцу за несогласованный пикет

В Башкирии смягчили штраф уфимцу за несогласованный пикет. Мужчина держал плакат, на котором упоминался президент Владимир Путин и был изображен украинский флаг.

Источник: РИА "Новости"

Верховный суд смягчил штраф до 5 тыс рублей за одиночный несогласованный пикет, который тот устроил в декабре прошлого года. Ранее Кировский районный суд выписал уфимцу штраф в размере 10 тыс рублей.

В своей жалобе уфимец просил отменить штраф. Он указывал, что не скрывал лицо во время проведения пикета, а балаклаву надел от холода. Также суд учел, что подсудимый является неработающим и впервые привлекался к административной ответственности. Также на смягчение повлиял тот факт, что мужчина проживает с матерью пенсионеркой, у которой на иждивении имеется младший сын.

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