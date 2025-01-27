В Краснодаре задержан мужчина с ножом, пугавший жителей

Сообщения о бесчинствах этого же персонажа поступали и раньше. В частности сообщалось, что он напугал посетителей кафе на улице Тургенева, заехав на автомобиле на тротуар, а затем зайдя в заведение с ножом. Гостей кафе выпустили через запасной выход, а дверь заведения закрыли.