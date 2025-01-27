В Краснодаре задержан мужчина с ножом, пугавший жителей

26 января в дежурную часть краснодарской полиции поступило заявление о том, что в букмекерскую контору на улице Тургенева вломился неизвестный мужчина с ножом. Его остановили очевидцы и затем передали сотрудникам ППС.
Сообщения о бесчинствах этого же персонажа поступали и раньше. В частности сообщалось, что он напугал посетителей кафе на улице Тургенева, заехав на автомобиле на тротуар, а затем зайдя в заведение с ножом. Гостей кафе выпустили через запасной выход, а дверь заведения закрыли.
Неадекват также дефилировал по улицам, размахивая ножом, дергал ручки машин, пытаясь их открыть, ездил по встречной полосе, пугая автомобилистов.
После задержания выяснилось, что 45-летний краснодарец ранее уже был судим за хулиганство. В отношении него составили административный протокол, сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Краснодару.