«Переправляли по реке»: в Калининградской области пресекли канал контрабанды янтаря и табака в Литву

Кроме того, у злоумышленников обнаружили 18 тысяч долларов и более пяти тысяч пачек сигарет. Их ориентировочная стоимость составляет не менее 340 тысяч рублей. У правонарушителей изъяли боевой пистолет иностранного производства, а также 11 граммов наркотических средств, приспособления для их взвешивания, фасовки и употребления.