«Переправляли по реке»: в Калининградской области пресекли канал контрабанды янтаря и табака в Литву

В Калининградской области пресекли канал контрабанды янтаря и табачных изделий в Литву. У злоумышленников также обнаружили деньги, оружие и наркотики. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в пресс-службе регионального Пограничного управления ФСБ.
По данным ведомства, несколько жителей области занимались незаконным перемещением стратегически важных товаров и ресурсов. На территории Славского и Советского округов они организовали склады. Схрон обнаружили в нежилом помещении в 500 метрах от пограничной реки Неман. Там находилось более 260 килограммов янтаря-сырца, подготовленного к переправе.
«Граждане намеревались переправить упакованный в полиэтиленовые мешки камень по реке с помощью натянутого троса. По заключению специалистов пограничного управления, данный вид упаковки полностью идентичен ранее изъятым партиями контрабандного товара», — сообщили в пресс-службе.
Кроме того, у злоумышленников обнаружили 18 тысяч долларов и более пяти тысяч пачек сигарет. Их ориентировочная стоимость составляет не менее 340 тысяч рублей. У правонарушителей изъяли боевой пистолет иностранного производства, а также 11 граммов наркотических средств, приспособления для их взвешивания, фасовки и употребления.
Участников теневого бизнеса задержали. В отношении них проводят процессуальные действия.