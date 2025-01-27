«Виновны все, но сядут пятеро»: большая часть ОПГ в Казани на приговоре вышла на свободу

В поисках легких денег молодые люди, по версии следствия, стали дропперами. Дропперы — это те, кто просит друзей и приятелей оформить банковские карты и отдать их им за деньги. Как правило, владельцам карт за это платили от 2 до 5 тысяч рублей. Банковские карты также покупали и у маргиналов. Потом их использовали в качестве тех самых «безопасных счетов», куда телефонные мошенники обычно просят перевести деньги.