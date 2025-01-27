Россия потребует от Азербайджана выдачи Елены Хахалевой

Судья краевого суда Хахалева получила известность в 2017 году после роскошной свадьбы ее дочери, где выступали Иосиф Кобзон, Валерий Меладзе и Николай Басков. Затем в СМИ появились данные о сомнительности диплома юридического факультета Тбилисского университета, который Елена Хахалева предъявляла при получении статуса судьи в 2000 году. Проверки краевого совета судей не выявили нарушений, однако в 2019 году после ухода с должности председателя краевого суда Александра Чернова Елена Хахалева была выведена из президиума крайсуда, лишилась поста председателя административной коллегии, а потом и судейской мантии. Сейчас Генпрокуратура добивается конфискации через суд активов Александра Чернова и Елены Хахалевой, которая приходится ему родственницей.