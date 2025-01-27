Ассоциация сообщила о смерти актера и медиаменеджера Игоря Янковского

Игорь Янковский стал одним из учредителей ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР), а в 2004—2006 годах — ее президентом. Он также был академиком Российской академии рекламы.
По данным телеграм-канала Shot, предварительно, причиной смерти стало онкологическое заболевание. Mash утверждает, что предварительной причиной смерти стали осложнения на фоне цирроза печени. По информации канала, у актера также были двусторонняя пневмония, отек легких и мозга.
Янковский окончил театральное училище имени Бориса Щукина в 1974-м и играл в Московском драматическом театре на Малой Бронной до 1992 года. Он снимался в кино, сериалах, в частности «Следствие ведут ЗнаТоКи» (1975) и телефильме «Клуб самоубийц, или Приключения титулованной особы» («Приключения принца Флоризеля», 1981). Появился в одном из эпизодов тележурнала «Ералаш» и был ведущим программы «Алчность» на НТВ.
В 1990-х годах Игорь Янковский ушел в бизнес, стал соучредителем и руководителем коммуникационной группы «Максима», был президентом Международного фестиваля рекламы. В 2004-м выступил соучредителем и руководителем агентства «Рекламный картель».
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