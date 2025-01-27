Ассоциация сообщила о смерти актера и медиаменеджера Игоря Янковского

Янковский окончил театральное училище имени Бориса Щукина в 1974-м и играл в Московском драматическом театре на Малой Бронной до 1992 года. Он снимался в кино, сериалах, в частности «Следствие ведут ЗнаТоКи» (1975) и телефильме «Клуб самоубийц, или Приключения титулованной особы» («Приключения принца Флоризеля», 1981). Появился в одном из эпизодов тележурнала «Ералаш» и был ведущим программы «Алчность» на НТВ.