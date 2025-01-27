Полиция в Шереметьево раскрыла кражу чемодана на 763 тысячи рублей

Об этом сообщает «МВД Медиа».
По данным следствия, турист забыл свой чемодан при посадке в такси рядом с терминалом. Это заметил водитель такси, который спрятал сумку жертвы в багажнике. После этого он выполнил несколько заказов и вернулся домой, однако там его уже ждали оперативники.
Уточняется, что в чемодане были брендовые вещи на сумму 763 тыс. рублей.
По предварительной версии, похитителем чемодана оказался 32-летний житель Москвы. Возбуждено уголовное дело по статье о краже, обвиняемого заключили под стражу.