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Полиция в Шереметьево раскрыла кражу чемодана на 763 тысячи рублей

Транспортная полиция в аэропорту «Шереметьево» раскрыла кражу чемодана с брендовыми вещами на 763 тысячи рублей.

Источник: Агентство «Москва»

Об этом сообщает «МВД Медиа».

По данным следствия, турист забыл свой чемодан при посадке в такси рядом с терминалом. Это заметил водитель такси, который спрятал сумку жертвы в багажнике. После этого он выполнил несколько заказов и вернулся домой, однако там его уже ждали оперативники.

Уточняется, что в чемодане были брендовые вещи на сумму 763 тыс. рублей.

По предварительной версии, похитителем чемодана оказался 32-летний житель Москвы. Возбуждено уголовное дело по статье о краже, обвиняемого заключили под стражу.