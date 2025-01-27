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ГАИ ловила 17-летнего юношу на квадроцикле, взбудоражившего деревню под Минском

ГАИ ловило несовершеннолетнего на квадроцикле после жалобы жителей деревни под Минском.

Источник: Комсомольская правда

В Минском районе несовершеннолетний уходил от погони ГАИ на квадроцикле, сообщили в УВД Минского облисполкома.

Так, в милицию обратились жители деревни Старое Село. Сельчане сказали, что по деревенским улица катаются на квадроциклах. Прибывший наряд ДПС обнаружили один квадроцикл у магазина. Но, заметив ГАИ, водитель попытался скрыться.

Задержали беглеца у его дома, куда несовершеннолетний приехал на квадроцикле. От погони ГАИ пытался скрыться 17-летний житель Минского района.

На молодого человека составили три административных материала, в том числе за бесправное вождение. На квадроцикл наложили арест, а материалы по делу передали в комиссию по делам несовершеннолетних.

Также под Гродно велосипедист погиб под колесами Lada, внезапно свернув налево.

Еще милиция сказала о сроке в 30 дней для владельцев брошенных авто в Беларуси.