ГАИ ловила 17-летнего юношу на квадроцикле, взбудоражившего деревню под Минском

В Минском районе несовершеннолетний уходил от погони ГАИ на квадроцикле, сообщили в УВД Минского облисполкома.
Так, в милицию обратились жители деревни Старое Село. Сельчане сказали, что по деревенским улица катаются на квадроциклах. Прибывший наряд ДПС обнаружили один квадроцикл у магазина. Но, заметив ГАИ, водитель попытался скрыться.
Задержали беглеца у его дома, куда несовершеннолетний приехал на квадроцикле. От погони ГАИ пытался скрыться 17-летний житель Минского района.
На молодого человека составили три административных материала, в том числе за бесправное вождение. На квадроцикл наложили арест, а материалы по делу передали в комиссию по делам несовершеннолетних.
Также под Гродно велосипедист погиб под колесами Lada, внезапно свернув налево.
Еще милиция сказала о сроке в 30 дней для владельцев брошенных авто в Беларуси.