Жителю Волгоградской области грозит до 12 колонии за взятки в криптовалюте

Следствием установлено, что фигурант, действуя в интересах 2 коммерческих структур, в мае 2024 года перевел сотруднику энергоснабжающей компании криптовалюту на сумму, эквивалентную 1 млн рублей. За вознаграждение энергетик взялся решить вопрос о корректировке актов безучетного потребления электроэнергии в сторону уменьшения показателей.
По схожей схеме в начале лета прошлого года обвиняемый выступил посредником от 3 организаций и перечислил взятки в криптовалюте на сумму в размере около 300 тыс. рублей. Известно об одном эпизоде, в котором мужчина обманул взяткодателя — получил от него 1 млн рублей, но в дальнейшем перевел работнику энергоснабжающей компании только половину.
В отношении жителя региона было возбуждено уголовное дело. Свою вину в совершении преступлений фигурант признал в полном объеме.
К настоящему моменту расследование завершено. Материалы направлены для рассмотрения в Городищенский районный суд.
До начала процесса мужчина будет находиться под стражей.
Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, в рамках расследования арестованы автомобиль и жилое помещение обвиняемого. Общая стоимость арестованного имущества превышает 3,3 млн рублей.
В случае если суд признает фигуранта виновным, ему может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.