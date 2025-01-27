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Жителю Волгоградской области грозит до 12 колонии за взятки в криптовалюте

В Городищенском районе перед судом предстанет 34-летний житель региона. Мужчина обвиняется в даче взятки, пособничестве во взяточничестве и мошенничестве в крупном размере.

Следствием установлено, что фигурант, действуя в интересах 2 коммерческих структур, в мае 2024 года перевел сотруднику энергоснабжающей компании криптовалюту на сумму, эквивалентную 1 млн рублей. За вознаграждение энергетик взялся решить вопрос о корректировке актов безучетного потребления электроэнергии в сторону уменьшения показателей.

По схожей схеме в начале лета прошлого года обвиняемый выступил посредником от 3 организаций и перечислил взятки в криптовалюте на сумму в размере около 300 тыс. рублей. Известно об одном эпизоде, в котором мужчина обманул взяткодателя — получил от него 1 млн рублей, но в дальнейшем перевел работнику энергоснабжающей компании только половину.

В отношении жителя региона было возбуждено уголовное дело. Свою вину в совершении преступлений фигурант признал в полном объеме.

К настоящему моменту расследование завершено. Материалы направлены для рассмотрения в Городищенский районный суд.

До начала процесса мужчина будет находиться под стражей.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, в рамках расследования арестованы автомобиль и жилое помещение обвиняемого. Общая стоимость арестованного имущества превышает 3,3 млн рублей.

В случае если суд признает фигуранта виновным, ему может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.