Жителю Волгоградской области грозит до 12 колонии за взятки в криптовалюте

По схожей схеме в начале лета прошлого года обвиняемый выступил посредником от 3 организаций и перечислил взятки в криптовалюте на сумму в размере около 300 тыс. рублей. Известно об одном эпизоде, в котором мужчина обманул взяткодателя — получил от него 1 млн рублей, но в дальнейшем перевел работнику энергоснабжающей компании только половину.