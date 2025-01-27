В Волгоградской области на дачном участке сгорела баня

Как сообщает областное ГУ МЧС, вечером в диспетчерскую спасательной службы поступило сообщение о пожаре на участке одного из частных домов в СНТ «Химик». Горела баня площадью 15 квадратных метров. На место происшествия оперативно прибыли пожарные.
Огнеборцы 13-й пожарно-спасательной части потушили огонь в течение часа с момента вызова бригады. Вероятно, возгорание произошло из-за неисправности дымохода печи.
О пожаре, случившемся по аналогичной причине в Кировской области, с подробностями рассказывает «Первоисточник». Огонь повредил имущество, но никто при этом не погиб и не пострадал.