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В Волгоградской области на дачном участке сгорела баня

Возгорание произошло 26 января в городе Волжском.

Как сообщает областное ГУ МЧС, вечером в диспетчерскую спасательной службы поступило сообщение о пожаре на участке одного из частных домов в СНТ «Химик». Горела баня площадью 15 квадратных метров. На место происшествия оперативно прибыли пожарные.

Огнеборцы 13-й пожарно-спасательной части потушили огонь в течение часа с момента вызова бригады. Вероятно, возгорание произошло из-за неисправности дымохода печи.

О пожаре, случившемся по аналогичной причине в Кировской области, с подробностями рассказывает «Первоисточник». Огонь повредил имущество, но никто при этом не погиб и не пострадал.

пожары