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Экс-замглавы Ленинского округа Подмосковья Гравин получил 14 лет за взятку

Суд приговорил бывшего заместителя главы администрации Ленинского городского округа Московской области Альберта Гравина к 14 годам лишения свободы, сообщил корреспондент РЕН ТВ из зала суда. Альберта Гравина признали виновным в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ), наказание за которое предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Источник: Суды общей юрисдикции города Москвы

Если решение суда не будет обжаловано, то Альберту Гравину предстоит выплатить 215 млн руб. штрафа, а также ему запретят занимать государственные должности в течение 12 лет. Ранее был осужден его пособник Алексей Соловьев. Он передал чиновнику взятку, за что получил семь лет лишения свободы и штраф в 70 млн руб.

В начале ноября 2023 года Гравин сложил с себя полномочия первого замглавы муниципалитета. В конце того же месяца чиновника арестовали. Его нашли на съемной квартире. Мужчину обвинили в получении взятки в размере более 10 млн руб. Тогда же начались следственные мероприятия в домах Гравина и его родственников.

Вместе с Гравиным был арестован и глава Ленинского городского округа Алексей Спасский, который также обвинялся в получении взятки.