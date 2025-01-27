Экс-замглавы Ленинского округа Подмосковья Гравин получил 14 лет за взятку

Если решение суда не будет обжаловано, то Альберту Гравину предстоит выплатить 215 млн руб. штрафа, а также ему запретят занимать государственные должности в течение 12 лет. Ранее был осужден его пособник Алексей Соловьев. Он передал чиновнику взятку, за что получил семь лет лишения свободы и штраф в 70 млн руб.