В Ростове мужчина получил срок за подрыв трех локомотивов в Запорожской области

По данным следствия, в 2023 году мужчина вступил в террористическое сообщество. Вместе с сообщником (которого уже осудили к этому моменту) он через тайники получил самодельные СВУ и их компоненты. С апреля по июнь 2023 года экстремист подорвал три локомотива на территории Мелитопольского локомотивного депо «Мелитопольской железной дороги». Исполнителя террористического сообщества задержали сотрудники правоохранительных органов.