В Ростове мужчина получил срок за подрыв трех локомотивов в Запорожской области

В Южном окружном военном суде Ростова-на-Дону к длительному сроку заключения приговорили гражданина Украины, подорвавшего три локомотива. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.
— Мужчине назначили 20 лет лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, оставшаяся часть срока пройдет в колонии строгого режима. Дополнительное наказание — штраф в 600 тысяч рублей, — прокомментировали в прокуратуре.
Известно, что меру приговор вынесли по трем статьям: «Участие в террористическом сообществе» (ч. 2 ст. 205.4 УК РФ), «Теракт» (п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ), а также «Незаконные приобретение, хранение и ношение взрывчатых веществ и взрывных устройств» (ч. 4 ст. 222.1 УК РФ).
По данным следствия, в 2023 году мужчина вступил в террористическое сообщество. Вместе с сообщником (которого уже осудили к этому моменту) он через тайники получил самодельные СВУ и их компоненты. С апреля по июнь 2023 года экстремист подорвал три локомотива на территории Мелитопольского локомотивного депо «Мелитопольской железной дороги». Исполнителя террористического сообщества задержали сотрудники правоохранительных органов.