На Урале патологоанатом осужден за взятки и вымогательство

Краснотурьинский городской суд 27 января вынес приговор по делу бывшего начальника патологоанатомического отделения «Краснотурьинской городской больницы». Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Мужчину признали виновным по п. «б» ч. 5 статьи 290 УК РФ «Получение должностным лицом лично взятки в виде денег, в значительном размере, с вымогательством взятки». А также в деяниях по ч. 1 статьи 291.2 УК РФ «Мелкое взяточничество», ч. 1 ст. 163 УК РФ «Вымогательство».
По версии следствия, экс-начальник используя полномочия вымогал взятки у санитаров за бездействие и покровительство по службе.
— За разрешение санитару получать дополнительный доход от ритуальных организаций за оказание им услуг по предпохоронной подготовке трупов начальник отделения получил 66,5 тысяч рублей. — сообщает областная прокуратура. — В период с 15 марта по 4 апреля 2024 года осужденный получил взятку от еще одного санитара в размере 2 тысяч рублей за совершение аналогичных действий. Кроме того, бывший начальник отделения под угрозой совершения убийства вымогал у одного из санитаров 60 тысяч рублей.
Так, суд с учетом позиции гособвинителя назначил экс-начальнику отделения восемь лет лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии общего режима. Также мужчине назначили штраф в размере 1,3 миллиона рублей.