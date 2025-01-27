На Урале патологоанатом осужден за взятки и вымогательство

— За разрешение санитару получать дополнительный доход от ритуальных организаций за оказание им услуг по предпохоронной подготовке трупов начальник отделения получил 66,5 тысяч рублей. — сообщает областная прокуратура. — В период с 15 марта по 4 апреля 2024 года осужденный получил взятку от еще одного санитара в размере 2 тысяч рублей за совершение аналогичных действий. Кроме того, бывший начальник отделения под угрозой совершения убийства вымогал у одного из санитаров 60 тысяч рублей.