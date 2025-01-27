В Челябинской области мобилизованному дали 13 лет колонии за самоволку и убийство

— Младший сержант 1 апреля 2023 года самовольно оставил пункт дислокации воинской части в Донецкой Народной Республике и после этого проживал в различных населённых пунктах России, — рассказали в суде. — Он же в ночь на 2 августа 2024 года во время распития спиртного со своим товарищем в его квартире в Магнитогорске в ходе внезапно возникшего конфликта нанёс последнему несколько ударов кулаками и электрочайником по голове и телу, а также один удар ножом в грудную клетку, отчего тот скончался на месте.
Военнослужащего задержали через две недели после убийства. На него возбудили уголовные дела по части 5 статьи 337 УК РФ (самовольное оставление места службы продолжительностью свыше одного месяца в период мобилизации) и части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).
— Кроме того, в судебном заседании было установлено, что младший сержант не отбыл наказание в виде исправительных работ на срок 10 месяцев, ранее назначенное ему за нарушение неприкосновенности жилища (часть 1 статьи 139 УК РФ) и умышленное повреждение имущества (часть 1 статьи 167 УК РФ), — добавили в суде.
Вдобавок к сроку в колонии мобилизованного лишили воинского звания, а также взыскали с него по миллиону рублей в пользу отца и сестры убитого им приятеля.