В Челябинской области мобилизованному дали 13 лет колонии за самоволку и убийство

— Младший сержант 1 апреля 2023 года самовольно оставил пункт дислокации воинской части в Донецкой Народной Республике и после этого проживал в различных населённых пунктах России, — рассказали в суде. — Он же в ночь на 2 августа 2024 года во время распития спиртного со своим товарищем в его квартире в Магнитогорске в ходе внезапно возникшего конфликта нанёс последнему несколько ударов кулаками и электрочайником по голове и телу, а также один удар ножом в грудную клетку, отчего тот скончался на месте.