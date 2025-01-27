Ричмонд
+1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Женщина погибла под колёсами грузового поезда в Оби Новосибирской области

Личность погибшей устанавливают следователи.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирской области на станции Обь под колёсами грузового поезда погибла женщина. Как сообщили в пресс-службе Транспортной полиции Сибири, машинист увидел сибирячку, но не успел полностью остановиться.

— Сообщение о смертельном травмировании поступило на станцию Новосибирск вечером 27 января. Машинист, увидев человека в опасной близости к железнодорожному полотну, подал предупреждающий звуковой сигнал и применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось, — информируют в пресс-службе.

На место происшествия направили следственно-оперативную группу. Личность погибшей и обстоятельства произошедшего устанавливают специалисты.

СК