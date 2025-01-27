Женщина погибла под колёсами грузового поезда в Оби Новосибирской области

— Сообщение о смертельном травмировании поступило на станцию Новосибирск вечером 27 января. Машинист, увидев человека в опасной близости к железнодорожному полотну, подал предупреждающий звуковой сигнал и применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось, — информируют в пресс-службе.