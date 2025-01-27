Московские врачи спасли девушку, получившую ожоги во время готовки

«В ожоговый центр Института пострадавшую доставили в тяжелом состоянии. 60% поверхности тела было поражено, а 30% ожогов были глубокими», — говорится в сообщении.
Отмечается, что врачи провели десять операций для восстановления кожного покрова — удалили некротизированные ткани и закрыли поврежденные участки кожными лоскутами. Для ускорения заживления ран использовались специальные повязки из коллагена и дермальный матрикс (хирургический имплант для протезирования дермального слоя кожи). «Жизнь пациентки спасали врачи разных специальностей: комбустиологи, реаниматологи, токсикологи, трансфузиологи, клинические фармакологи и реабилитологи», — добавляется в публикации.
Сообщается, что во время приготовления ужина у девушки загорелся рукав, затем пламя перекинулось на всю одежду. В настоящее время пациентка чувствует себя хорошо, она вернулась к привычной жизни.