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Московские врачи спасли девушку, получившую ожоги во время готовки

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Врачи НИИ имени Н. В. Склифосовского спасли жизнь пациентке, получившей множественные ожоги тела во время приготовления ужина. Об этом сообщается в Telegram-канале медучреждения.

Источник: РИА "Новости"

«В ожоговый центр Института пострадавшую доставили в тяжелом состоянии. 60% поверхности тела было поражено, а 30% ожогов были глубокими», — говорится в сообщении.

Отмечается, что врачи провели десять операций для восстановления кожного покрова — удалили некротизированные ткани и закрыли поврежденные участки кожными лоскутами. Для ускорения заживления ран использовались специальные повязки из коллагена и дермальный матрикс (хирургический имплант для протезирования дермального слоя кожи). «Жизнь пациентки спасали врачи разных специальностей: комбустиологи, реаниматологи, токсикологи, трансфузиологи, клинические фармакологи и реабилитологи», — добавляется в публикации.

Сообщается, что во время приготовления ужина у девушки загорелся рукав, затем пламя перекинулось на всю одежду. В настоящее время пациентка чувствует себя хорошо, она вернулась к привычной жизни.

медицина