Турист обокрал салон сотовой связи в центре Сочи на 140 тысяч рублей

В Сочи 23-летний приезжий похитил из салона сотовой связи три смартфона, две пары беспроводных наушников, а также зарядные устройства. Все это произошло в центре курорта.
«Гость нашего города разбил стекло входной двери и проник в торговый павильон», — рассказали в пресс-службе УВД по городу Сочи.
Общая сумма украденного составила около 140 тысяч рублей.
Кражу удалось раскрыть по горячим следам. Правоохранители изучили записи с камер видеонаблюдения и сняли следы пальцев рук, предположительно оставленные вором. Личность подозреваемого удалось установить, а вскоре и задержать его на одной из улиц Сочи.
Похищенное имущество у молодого человека изъяли, в ближайшее время весь товар вернут владельцу. А в отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье о краже. Гостю курорта грозит до пяти лет лишения свободы.