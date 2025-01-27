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Турист обокрал салон сотовой связи в центре Сочи на 140 тысяч рублей

В салоне сотовой связи в Сочи были украдены смартфоны, наушники и зарядные устройства.

Источник: УВД по городу Сочи

В Сочи 23-летний приезжий похитил из салона сотовой связи три смартфона, две пары беспроводных наушников, а также зарядные устройства. Все это произошло в центре курорта.

«Гость нашего города разбил стекло входной двери и проник в торговый павильон», — рассказали в пресс-службе УВД по городу Сочи.

Общая сумма украденного составила около 140 тысяч рублей.

Кражу удалось раскрыть по горячим следам. Правоохранители изучили записи с камер видеонаблюдения и сняли следы пальцев рук, предположительно оставленные вором. Личность подозреваемого удалось установить, а вскоре и задержать его на одной из улиц Сочи.

Похищенное имущество у молодого человека изъяли, в ближайшее время весь товар вернут владельцу. А в отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье о краже. Гостю курорта грозит до пяти лет лишения свободы.