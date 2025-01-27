В Благовещенске загорелось производственное здание

«Поступило сообщение о пожаре по адресу: Амурская область, город Благовещенск, улица Набережная. По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений, было установлено, что происходит возгорание в производственном здании. По предварительной информации, пострадавших нет», — говорится в сообщении.
Уточняется, что пожар удалось локализовать на площади 1 тысяча квадратных метров, не допустив его дальнейшего распространения. Для бесперебойной подачи воды огнеборцы проложили магистральные линии от пожарных гидрантов и из открытых водоисточников.
В настоящее время к ликвидации пожара привлекается более 40 человек и 12 единиц техники, сил и средств достаточно. Тушение продолжается, проводится проливка, разбор конструкций, поиск скрытых очагов горения, отмечается в релизе.