В Благовещенске загорелось производственное здание

«Поступило сообщение о пожаре по адресу: Амурская область, город Благовещенск, улица Набережная. По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений, было установлено, что происходит возгорание в производственном здании. По предварительной информации, пострадавших нет», — говорится в сообщении.