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В Благовещенске загорелось производственное здание

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Огнеборцы локализовали на 1 тысяче квадратных метров пожар в производственном здании в амурском Благовещенске, сообщает пресс-служба МЧС России.

Источник: © РИА Новости

«Поступило сообщение о пожаре по адресу: Амурская область, город Благовещенск, улица Набережная. По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений, было установлено, что происходит возгорание в производственном здании. По предварительной информации, пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Уточняется, что пожар удалось локализовать на площади 1 тысяча квадратных метров, не допустив его дальнейшего распространения. Для бесперебойной подачи воды огнеборцы проложили магистральные линии от пожарных гидрантов и из открытых водоисточников.

В настоящее время к ликвидации пожара привлекается более 40 человек и 12 единиц техники, сил и средств достаточно. Тушение продолжается, проводится проливка, разбор конструкций, поиск скрытых очагов горения, отмечается в релизе.

пожары
МЧС